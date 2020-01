Politistii anunta deja aglomeratie pe Valea Prahovei, dupa ce cu o zi in urma coloana de masini s-a intins pe zeci de kilometri

Ziare.

"Valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova, unde se circula in coloana pe sensul de urcare spre Brasov, intre kilometrii 99 - 107, precum si in zona centurii Sinaia, pe tronsonul kilometric 123 + 500 de metri - 124 + 500 de metri, si, de asemenea, in acelasi sens de deplasare, intre kilometrii 130 si 131, pe raza statiunii Busteni", anunta vineri dimineata Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului.Pentru evitarea traficului aglomerat, a fost instituit dispozitiv de dirijare pe Valea Prahovei, soferii putand opta si pentru rute ocolitoare, respectiv DN 1A Sacele - Ploiesti.Conducatorii auto sunt sfatuiti sa respecte indicatiile politistilor, sa adapteze viteza conditiilor de trafic si de drum, sa nu se angajeze in depasirea coloanelor de autovehicule, sa manifeste respect pentru ceilalti participanti la trafic, asigurandu-se corespunzator inaintea oricarei manevre de schimbare a directiei, semnalizand totodata aceasta intentie.Traficul a fost foarte aglomerat joi, pe Valea Prahovei, coloana de masini intinzandu-se pe zeci de kilometri pe DN1, intre Campina si Sinaia.Coada de masini, pe sensul de urcare spre munte, incepea in dreptul orasului Campina si se intindea pana dincolo Sinaia. De asemenea, si varianta ocolitoare prin Breaza a fost aglomerata. Blocaje s-au inregistrat in Comarnic si in Busteni. dar si pe centura orasului Sinaia.