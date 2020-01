Psihologii atrag atentia: Bucurestenii sunt expusi sindromului road rage

Ziare.

Psihologii spun ca sindromul Road Rage este o tulburare in care un individ are un nivel ridicat de stres, anxietate si ostilitate din cauza traficului. Mai mult,In Bucuresti, Capitala cu cele mai ridicate valori de trafic din Europa, au fost numeroase situatii cand soferii care au cedat nervos in strada si au recurs la comportament agresiv."Strada nu este un simplu petec de asfalt guvernat de cadrul legal, este un ecran pe care se proiecteaza si se reproduc tensiuni si contradictii sociale. Forumurile online ale motociclistilor sunt pline de povesti despre soferi care atenteaza la viata motociclistilor prin manevre agresive. In trafic conteaza ordinul de marime, iar motocicletele sunt mult mai mici decat majoritataea automobilelor, iar dreptul soferului devine dreptul celui mai mare de a renegocia regulile de circulatie", a spus, pentru MEDIAFAX, sociologul Gabriel Jderu, autorul cartii "Cultura motocicletelor".In ceea ce priveste cadrul legal, repercusiunile violentei in trafic sunt foarte mici sau chiar inexistente, pentru ca astfel de episoade sunt greu de probat.Insa, deocamdata, nu exista o lege care sa ii pedepseasca pe cei care se comporta ca niste "bullies" in trafic, spun politistii."Educatia si mentalitatea corecta in traficul din Bucuresti lipsesc cu desavarsire. Atunci cand suntem in Romania, avem un comportament si atunci cand suntem in strainatate, ne schimbam brusc comportamentul in bine si acest lucru vine, poate, din lipsa fricii de sanctiune pe care o avem in tara. Poate ca masurile care se impun nu cantaresc la fel aici (in tara, n.r.), si nu au aceeasi repercusiune legala ca in alte tari", a declarat, pentru MEDIAFAX, Claudiu Costea, purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere Bucuresti.Astfel de comportamente in trafic ar putea fi incriminate, spune reprezentantul Brigazii Rutiere, insa nu a putut preciza si cand."Speram sa fie cat mai repede, pentru ca fenomenul a luat amploare si se propaga. In ultimii ani, chiar au fost foarte multe probleme cauzate de comportamente agresive la volan si numarul accidentelor care pleaca de la scandaluri intre soferi este in crestere", mai spune Costea.Insa un astfel de caz, atunci cand este reclamat, este greu de probat."Este foarte greu pentru politist sa aiba o constatare solida, temeinica si justa, daca tu, cetatean afectat de o astfel de agresiune verbala vii cu un filmulet, cu o plangere sau cu o reclamatie. Pentru ca legea te obliga sa constati contraventiile la regimul circulatiei doar in doua moduri: direct, sau cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate. Iar daca nu sunt omologate, constatarea ta nu este justificata si solida, adica poate fi rasturnata in instanta. De exemplu, daca ai o camera spot, dar camera spot nu este omologata, atunci instanta iti anuleaza procesul verbal", a mai explicat Claudiu Costea.In lipsa unor mijloace de proba in privinta acestor episoade neplacute, soferii sunt sfatuiti isi pastreze calmul la volan. Psihologii spun ca"Daca esti tinta unei atitudini agresive, incearca sa nu raspunzi la provocari. Nu incerca nici macar sa faci contact vizual, iar daca ti se pune in lateralul masinii si te injura, sau manifesta gesturi obscene, incearca sa minimalizezi pe cat posibil contactul, ca sa nu escaladeze situatia. Este posibil sa intri intr-un rol tensionat si exista riscul de accident, dezvoltat pe acea stare de anxietate si neatentie", a explicat, pentru MEDIAFAX, Ionel Simionca de la Asociatia de psihologie si siguranta rutiera - Psihotrafiq.