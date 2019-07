Restrictii de circulatie in centrul Capitalei pentru Rock The City si Ziua Aviatiei

Ziua Aviatiei

Astfel, duminica si luni, intre orele 15:00 - 23:00, se va desfasura festivalul "Rock The City", ocazie cu care va avea loc concertul sustinut de Bon Jovi (duminica) si The Cure (luni) in Piata Constitutiei.Pentru buna desfasurare a evenimentului au fost instituite urmatoarele restrictii de circulatie:* Incepand cu data de 15 iulie, orele 7:00, pana pe 25 iulie, orele 23:00 - amenajarea zonei, constand in delimitarea Pietei Constitutiei, prin instalarea de garduri metalice prin grija organizatorului.* Incepand cu data de 15 iulie, orele 7:00, pana pe data de 25 iulie, orele 23:00, este restrictionat traficul rutier pe banda IV a bretelei situate pe circumferinta Pietei Constitutiei catre bd. Unirii (bretea Ministerului Finantelor Publice si bretea Ministerului Public).* Incepand cu data de 17 iulie, orele 8:00, pana pe data de 24 iulie, orele 23:00, este restrictionat traficul rutier pe bd. Libertatii banda I si II de circulatie, segmentul cuprins intre bretea Ministerul Finantelor Publice si bretea Ministerul Public, sensul de mers dinspre bd. Natiunile Unite spre Calea 13 Septembrie.* Incepand cu data de 17 iulie, orele 7:00, pana pe data de 24 iulie, orele 23:00, se inchide circulatia rutiera pe bd. Unirii, banda II de circulatie adiacenta axului drumului, pe ambele sensuri, intre Splaiul Independentei si bd. Libertatii si pe bd. Libertatii intre Calea 13 Septembrie si bd. Natiunile Unite.* Incepand cu data de 21 iulie, orele 07:00, pana pe 23 iulie, orele 8:00, are loc restrictionarea traficului rutier, pe ambele sensuri, pe bd. Libertatii intre bd. Natiunile Unite si Calea 13 Septembrie.* Incepand cu data de 21 iulie, orele 7:00, pana pe data de 23 iulie, orele 8:00, se va restrictiona traficul rutier si pietonal pe bd. Unirii, ambele sensuri de circulatie pe carosabil, segmentul cuprins intre bd. Libertatii si Splaiul Independentei, respectiv intre Splaiul Independentei si bd. I.C. Bratianu.: Calea 13 Septembrie - bd. Tudor Vladimirescu - bd. George Cosbuc - bd. Regina Maria - Piata Unirii sau Calea 13 Septembrie - str. Izvor - bd. Natiunile Unite - Splaiul Independentei; Bd. Unirii - bd. I.C. Bratianu - Splaiul Independentei - Pod B.P. Hasdeu - str. B.P. Hasdeu - str. Izvor - Piata Arsenalului - Calea 13 Septembrie sau bd. Unirii - Piata Unirii - Piata Universitatii - bd. Regina Elisabeta - bd. M. Kogalniceanu - Piata Operei - Splaiul Independentei.Exceptie pentru accesul auto in acest perimetru vor avea autospecialele de interventie si autovehiculele angajatilor institutiilor care au sediu in cladirea Palatului Parlamentului carora li se va permite accesul prin str. Uranus si bd. P. Hasdeu.De asemenea, sambata, 20 iulie, se va organiza o ceremonie de depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene".Pentru buna desfasurare a evenimentului, in intervalul orar 09:30 - 11:30, vor fi impuse restrictii de circulatie, pe urmatoarele artere rutiere: Bd. Aviatorilor, pe ambele sensuri de circulatie, intre Piata Victoriei si Piata Charles de Gaulle; Aleea Modrogan si Aleea Alexandru; str. Arhitect Ion Mincu, pe ambele sensuri de circulatie, intre sos. Kiseleff si bd. Aviatorilor; str. Aviator Gheorghe Demetriade, pe ambele sensuri de circulatie, intre str. Pangratti si bd. Aviatorilor.: Piata Charles de Gaulle - cal. Dorobantilor - bd. Iancu de Hunedoara - Piata Victoriei; Piata Charles de Gaulle - bd. Maresal C-tin. Prezan - sos. Kiseleff - str. Arh. Ion Mincu - bd. Ion Mihalache; Piata Universitatii - Piata Romana - cal. Dorobantilor - Piata Charles de Gaulle; Piata Universitatii - Piata Romana - Piata Victoriei - bd. Ion Mihalache - bd. Al. Averescu - bd. Marasti - Piata Presei Libere.Harta cu restrictii poate fi consultata pe site-ul Politiei Romane