Restrictii de circulatie joi in Bucuresti pentru meciul dintre FCSB si Rapid Viena

"In data de 30 august, incepand cu orele 21:30, pe Stadionul National Arena va avea loc meciul de fotbal dintre echipele FCSB si SK Rapid Wien. Incepand cu ora 18:00, se va restrictiona traficul rutier, cu exceptia R.A.T.B., progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti", anunta Brigada Rutiera a Capitalei.Potrivit sursei citate, traficul va fi restrictionat pe bulevardul Pierre de Coubertin, intre strada Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson; strada Maior Coravu, intre Soseaua Mihai Bravu si intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson; bulevardul Basarabia intre Piata Muncii si bulevardul Chisinau, pentru defluirea participantilor si strada Tony Bulandra intre strada Vatra Luminoasa si strada Maior Coravu.Brigada Rutiera cere conducatorilor de autovehicule sa evite deplasarea in zona in aceasta perioada; sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru a evita blocajele de trafic ; sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera care dirijeaza traficul pentru asigurarea fluentei si recomandarile politistilor care se afla in punctele de deviere.Partida dintre FCSB si Rapid Viena va avea loc joi, de la ora 21:30, in direct pe Ziare.com. In prima mansa, austriecii s-au impus cu 3-1.