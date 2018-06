Restrictii de circulatie, sambata, in Bucuresti

Ziare.

com

Astfel, va fi restrictionat traficul rutier pe traseul "Marsului Normalitatii", programat: Piata Victoriei - bd. Lascar Catargiu - Piata Romana - bd. Magheru - bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - bd. I. C. Bratianu deasupra pasajului - str. Halelor - Splaiul Independentei - Piciorul Pantei (de la Dealul Patriarhiei) . Deplasarea participantilor se va face pe banda I si II de circulatie.Conform Brigazii Rutiere, sunt recomandate urmatoarele rute alternative: Piata Victoriei - Calea Victoriei - Piata Natiunile Unite; Piata Victoriei - str. Buzesti - str. Berzei - Splaiul Independentei; Piata Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - sos. Stefan cel Mare.Totodata, nu se va circula pe traseul "Marsului Diversitatii": Piata Victoriei - Calea Victoriei - bd. Regina Elisabeta - Piata Universitatii, zona statui, pe strazile care acced in acesta, gradual, in functie de numarul de participanti,Ca ruta alternativa este recomandat traseul: str. Buzesti - str. Berzei - Splaiul Independentei.De asemenea, traficul rutier va fi restrictionat in contextul mitingului organizat de Partidul Social Democrat in Piata Victoriei, programatPotrivit unui comunicat transmis de Brigada Rutiera, incepand cu ora 14,00, se va restrictiona traficul rutier pe sos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei, respectiv sos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere (zona central - mediana, gradual, in functie de sosirea participantilor).De asemenea, vor fi instituite restrictiile:* pe str. Paris, de la Piata Quito si pana la Piata Victoriei;* pe str. Arh. Ion Mincu, cu exceptia riveranilor;* breteaua care leaga bd. Iancu de Hunedoara de Piata Victoriei;* breteaua care leaga sos. Nicolae Titulescu de Piata Victoriei;* bd. Lascar Catargiu, intre Piata Romana si Piata Victoriei, precum si strazile care acced in acestea;* Calea Victoriei, intre Piata Victoriei si bd. Dacia , precum si strazile care acced in acestea;* bd. Aviatorilor, intre Piata Charles de Gaulle si Piata Victoriei.Nu se va permite accesul in Piata Victoriei dinspre bd. Ion Mihalache, sos. Nicolae Titulescu, str. Buzesti.Politistii recomanda urmatoarele rute alternative: Calea Dorobanti - sos. Stefan cel Mare - Calea Mosilor - Piata Universitatii si bd. Ion Mihalache - bd. Maresal Averescu - bd. Marasti - Piata Montreal - sos. Bucuresti-Ploiesti.Tot sambata, circulatia va fi restrictionata in Capitala pentru organizarea Happy Run! - Race For The Cure Romania, eveniment de informare si de strangere de fonduri pentru sanatatea femeii al Fundatiei Renasterea.Potrivit Brigazii Rutiere,se va restrictiona accesul auto pe breteaua adiacenta Parcului Regele Mihai I, perimetrul cuprins intre Piata Beijing (intrare Pescarus) si Piata Charles de Gaulle, iarse va inchide breteaua din fata statuii Charles de Gaulle de la intrarea in Parcul Regele Mihai I.Politistii recomanda ca rute alternative:* Arcul de Triumf - bd. Maresal Alexandru Averescu - bd. Ion Mihalache - str. Buzesti;* bd. Ion Mihalache - bd. Banul Manta - sos. Nicolae Titulescu - Piata Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - sos. Stefan cel Mare.