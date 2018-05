Restrictii de trafic, duminica, in Bucuresti pentru finala Cupei Romaniei

Ziare.

com

Duminica, pe Stadionul "National Arena" vor avea loc finala Cupei Romaniei de Juniori si finala Cupei Romaniei la fotbal - incepand cu ora 17:00 se va juca meciul de fotbal dintre echipele FCSB si FC Dinamo 1948, iar incepand cu ora 21:00 se desfasoara meciul dintre FC Hermannstadt - CSU Craiova.Brigada Rutiera anunta ca, incepand cu ora 13:00, se va restrictiona traficul rutier, cu exceptia RATB, progresiv, in functie de afluenta publicului si, daca situatia o va impune, pe mai multe tronsoane:* Str. Maior Coravu, intre Sos. Mihai Bravu si intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;* Str. Pierre de Coubertin, intre Str. Vatra Luminoasa, respectiv Sos. Iancului (in functie de valorile de trafic) pana la intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;* Str. Vatra Luminoasa, intre strazile Tony Bulandra si str. Pierre de Coubertin (ambele sensuri de circulatie), spatiul necesar parcarii autocarelor suporterilor CS U Craiova;* Str. Toni Bulandra intre Vatra Luminoasa si rond str. Maior Coravu;* Str. Sg. Vasile Serbanica, intre Bd. Basarabia si intrarea in stadion;* Banda I a Bd. Nicolae Grigorescu, intre Bd. Basarabia si Str. Constantin Brancusi (sensul de circulatie spre Parcul IOR), spatiul necesar parcarii autocarelor suporterilor FC Hermannstadt;* Bd. Basarabia, intre Piata Muncii si Bd. Chisinau, pentru defluirea pietonala daca situatia o va impune.Totodata, se va restrictiona traficul rutier pe banda I de circulatie, progresiv, in jurul orei 17:00, pe traseul de deplasare a suporterilor CSU Craiova, care vor sosi cu trenul: Gara Obor - Bd. Ferdinand - Str. Baicului - Sos. Pantelimon - Bd. Pierre de Coubertin - Arena Nationala si retur dupa incheierea meciului de fotbal.Incepand de sambata, ora 20:00, se va restrictiona parcarea autoturismelor in zona intrarii din Bd. Basarabia a Stadionului National Arena, cu ajutorul Politiei Locale sector 2, iar duminica, incepand cu ora 13:00, se va restrictiona parcarea autoturismelor si pe Bd. Nicolae Grigorescu, intre Bd. Basarabia si Str. Constantin Brancusi, cu ajutorul Politiei Locale sector 3.De asemenea, pentru prevenirea opririlor/stationarilor neregulamentare de pe Str. Vatra Luminoasa si pe Str. Tony Bulandra, se va solicita sprijinul Politiilor Locale competente teritorial.