Restrictii de trafic in acest weekend in centrul Capitalei, inclusiv pentru Congresul PSD

Astfel, vor fi introduse restrictii de trafic pe cateva artere din centrul Capitalei sambata si duminica, intre orele 20,30 si 22,30, pentru a se desfasura evenimentulTraficul va fi restrictionat pe bd. Unirii, segmentul cuprins intre bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona Fantani).Se recomanda urmatoarele rute ocolitoare:Splaiul Independentei - Piata Unirii - bd. Corneliu Coposu;Bd. Regina Maria - Piata Unirii - Splaiul Unirii;bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piata Universitatii.Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti solicita conducatorilor de autovehicule:- Sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate sau cat mai departe de locul de desfasurare a evenimentului;- Sa evite deplasarea in zona de desfasurare a evenimentului;- Sa respecte semnalele politistilor rutieri aflati in trafic pentru devierea si fluidizarea acestuia;- Sa foloseasca autovehiculele personale cat mai putin pentru a evita blocajele de trafic si sa opteze pentru mijloacele de transport in comun;- Sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate.Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila.De asemenea, in contextul desfasurarii unei adunari publice la Sala Palatului, unde are locsambata, in intervalul orar 8,00 - 18,00, DGPMB va restrictiona traficul temporar sau atunci cand situatia va impune acest lucru.Potrivit unui comunicat de presa, incepand de vineri seara, de la ora 20,00, si pana sambata seara, la ora 18,00, traficul rutier va fi restrictionat pe Aleea Kretzulescu, iar sambata, intre orele 9,00 - 11,00, respectiv 15,00 - 18,00, pe Calea Victoriei, banda I, intre str. Stirbei Voda si Aleea Kretzulescu.