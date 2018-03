Restrictii de trafic, in weekend, in Bucuresti

Ziare.

Programul evenimentului este:- intre orele 14,00 - 14,30 - adunarea motociclistilor in parcarea din fata Garii Baneasa - Fantana Miorita;- intre orele 14,30 - 15,00 - deplasarea coloanei de motociclete pe traseul: Sos. Bucuresti-Ploiesti - Piata Presei Libere (pe deasupra pasajului) - Bd. Kiseleff - Arcul de Triumf - Bd. Kiseleff - Piata Victoriei - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogalniceanu - Pod Opera (parcarea centrala), unde se va stationa aproximativ 30 de minute.Deplasarea participantilor pe traseul mentionat se va face pe banda I de circulatie cu respectarea normelor rutiere in vigoare, anunta Brigada Rutiera.Sambata, intre orele 15,30 - 18,30, se va desfasura o procesiune religioasa de Florii.Aceasta va avea loc pe urmatorul traseu: Manastirea Radu Voda (plecare 16,15) - Bd. Marasesti - Bd. Dimitrie Cantemir - Str. Bibescu Voda - Calea Serban Voda - Catedrala Metropolitana Sf. Spiridon Nou (sosire 16,45 - plecare 17,00) - Str. Principatelor Unite - Str. Ienachita Vacarescu - Str. Sf. Ecaterina (sosire 17,15 - plecare 17,30) - Str. Bibescu Voda - Colina Bucuriei - Catedrala Patriarhala (sosire 17,45).Deplasarea participantilor se va face pe partea carosabila, cu restrictionarea traficului rutier si inchiderea temporara a circulatiei pe strazile precizate astfel:- Str. Radu Voda, inchidere totala de la Bd. Marasesti;- Bd. Marasesti, inchidere totala intre Bd. Dimitrie Cantemir si Pod Marasesti;- Bd. Dimitrie Cantemir, inchidere totala intre Bd. Marasesti si Str. Bibescu Voda, pe sensul de mers catre Pasajul Unirea;- Str. Bibescu Voda, Calea Serban Voda, Str. Principatele Unite, Str. Ienachita Vacarescu, Str. Sf. Ecaterina, inchidere totala.De asemenea, in zilele de sambata si duminica vor fi impuse restrictii de circulatie pentru filmari la pelicula "Morometii".Potrivit Brigazii Rutiere, sambata, intre orele 06,00 - 20,00, se va filma pe trotuarul din fata Muzeului de Arta al Romaniei, fapt ce va necesita intreruperea traficului pe banda I de circulatie pe Calea Victoriei de la prima intrare a Muzeului National de Arta (dinspre Stirbei Voda) pana la Str. Walter Maracineanu.In aceasta perioada se va restrictiona traficul rutier astfel:- pe Str. Dem. I. Dobrescu, segmentul cuprins intre Bd. Magheru si Calea Victoriei (sensul spre Calea Victoriei);- se va restrictiona accesul pe Str. Boteanu, iar parcarea autoturismelor va fi interzisa de la intersectia cu Str. Dem. I. Dobrescu pana la Biserica Boteanu.In contextul desfasurarii duminica a concursului de alergare "Bucharest 10 km - Family Run", Brigada Rutiera va lua masuri de deviere si restrictionare a circulatiei.Pentru amenajarea zonei de start,incepand cu ora 18,00, pana la incheierea evenimentului, se va restrictiona traficul rutier pe Bd. Libertatii (intre Splaiul Independentei si Bd. Natiunile Unite, ambele sensuri), precum si pe Splaiul Independentei, sensul dinspre Pod Hasdeu pana la Pod Izvor, iar duminica, incepand cu ora 07,30, se va face delimitarea curselor sportive si a culoarelor de urgenta.se aplica restrictii de trafic pentru stafeta si cursa de 10 km, intre orele 08,30 - 12,30, pe urmatorul traseu: Splaiul Independentei intre Pod Hasdeu si Pod Izvor - Piata Unirii - dreapta Bd. Unirii - Piata Constitutiei (bretea Ministerul de Finante) - stanga Bd. Libertatii - Piata Constitutiei - intoarcere prin bretea Parchet General - Bd. Unirii - intoarcere inainte de rond Piata Alba Iulia - Bd. Unirii - Bd. I.C. Bratianu - Piata Unirii - Str. Halelor - Splaiul Independentei - intoarcere la Pod Hasdeu pe Splaiul Independentei - dreapta Bd. Libertatii (Parc Izvor).Tot duminica se aplica restrictii de trafic pentru cursa "Familiilor" intre orele 11,00 - 13,30, pe traseul: Splaiul Independentei intre Pod Hasdeu si Pod Izvor - stanga pe Podul Izvor - dreapta pe Splaiul Independentei (malul drept) pana la Bd. Unirii - Piata Constitutiei dreapta bretea Ministerul de Finante - dreapta Bd. Libertatii - dreapta Bd. Natiunile Unite - stanga pe Splaiul Independentei - stanga Bd. Libertatii.De asemenea, arterele de circulatie care converg catre zona restrictionata vor fi inchise pentru traficul auto, local, in zona intersectiilor cu strazile de pe traseul evenimentului, in intervalul orar de desfasurare.- Bd. Dimitrie Cantemir - prin pasajul Unirii - Piata Universitatii - Bd. N. Balcescu - Bd. Magheru - Bd. Lascar Catargiu - Piata Victoriei;- Sos. Mihai Bravu - Sos. Stefan cel Mare - Bd. Iancu de Hunedoara - prin pasajul Victoriei - Bd. Nicolae Titulescu - pasajul Basarab;- Calea 13 Septembrie - Sos. Panduri - Bd. Geniului - Sos. Grozavesti - pasajul Basarab;- Splaiul Independentei - Pod Cotroceni - Str. Mircea Vulcanescu - Str. Stirbei Voda - Calea Victoriei - Str. Dem I. Dobrescu - Bd. N. Balcescu.Brigada Rutiera a Capitalei le solicita conducatorilor de autovehicule sa evite sa circule in perimetrul adiacent traseului de desfasurare a maratonului iar cetatenilor, sa opteze pentru mijloacele de transport in comun, renuntand la deplasarea cu autovehiculele personale.