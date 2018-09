Romanii din diaspora se intorc in Vest. Coada de masini de 5 kilometri, la frontiera cu Ungaria

Ziare.

Potrivit sursei citate, in tot cursul zilei de sambata, coada de autoturisme s-a intins pe aproximativ cinci kilometri, iar timpii de asteptare au fost intre 90 si 180 de minute.Conform aplicatiei Politiei de Frontiera, la iesirea din tara se astepta, in cazul autoturismelor, circa 90 de minute, dar soferii nemultumiti se plangeau ca asteptarea este chiar si mai lunga."Aglomeratia din PTF Nadlac II- Csanadpalota s-a produs deoarece acesta este ultimul weekend in care romanii care muncesc in tarile din vestul Europei mai au concediu, de saptamana viitoare urmand sa inceapa munca, iar copiii acestora sa inceapa scoala.Valorile de trafic au inceput sa creasca de vineri seara, aglomeratia crescand in cursul zilei de sambata. Ne asteptam ca valorile de trafic sa ramana aproximativ la acelasi nivel si la noapte, urmand sa scada abia in cea de a doua jumatate a zilei de duminica", a declarat duminica, Sorina Tocaciu, purtator de cuvant al STPF Arad.In continuare, aceasta a precizat ca, potrivit statisticilor Politiei de Frontiera, in ultimele 24 de ore, PTF Nadlac II - Csanadpalota a fost tranzitat de peste 39.000 de persoane cu peste 12.100 de autoturisme, din care aproximativ 34.000 de persoane cu aproximativ 8.200 de autoturisme au tranzitat PTF pe sensul de iesire din tara."Coada de autoturisme se intinde si la aceasta ora pe aproximativ cinci kilometri, autovehiculele fiind oprite pe banda de urgenta a autostrazii Nadlac - Arad", a precizat Sorina Tocaciu.Purtatorul de cuvant al STPF Arad a mai spus ca si in PTF Nadlac I - Nagylak este aglomeratie, insa acolo timpii de asteptare sunt de numai aproximativ 40- 50 de minute. In schimb, in celelalte PTF din judetele Arad si Bihor se asteapta doar intre 10 si 20 de minute."Conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a luat masuri speciale pentru a face fata situatiei, a adus mai multi agenti la munca, lucrandu-se la capacitatea maxima a punctelor de trecere a frontierei in functie de configuratia acestora. Pe de alta parte insa, politistii de frontiera recomanda participantilor la trafic sa se foloseasca toate punctele de trecere a frontierei spre vestul Europei. De asemenea, recomanda consultarea aplicatiei on-line, disponibila pe pagina de internet politiadefrontiera.ro, care prezinta o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei", a mai adaugat Sorina Tocaciu, purtator de cuvant al STPF