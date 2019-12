Schimbari ale Codului Rutier in 2020: Control medical mai des si soferi cu cel putin 10 clase

Ziare.

com

Potrivit celor mai recente modificari ale Codului Rutier, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor realizeaza, gestioneaza si pune la dispozitia publicului o aplicatie informatica, in mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situatia inmatricularii unui vehicul, precum si motivul suspendarii inmatricularii acestuia.De altfel, din 1 iulie 2020, persoanele care vor sa aiba carnet de conducere trebuie sa aiba cel putin 10 clase terminate.In plus, persoanele in varsta care inca mai doresc sa conduca pe drumurile publice vor fi obligate sa faca mai des controlul medical.Noile reglementari ale Codului Rutier prevad si ca cei care sunt prinsi vorbind la telefon in timp ce se afla la volan sa poata fi sanctionati prin suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.