Situatia traficului: Ce drumuri mai sunt inchise duminica dimineata, din cauza inundatiilor

Tronsoane de drum national cu circulatia intrerupta:

Tronsoane de drum national cu circulatia ingreunata:

Drumuri judetene cu circulatia intrerupta:

Drumuri judetene cu circulatia ingreunata:

Circulatie feroviara afectata

Se redeschide Transfagarasanul

Ziare.

com

, circulatia rutiera s-a reluat pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5 tone pe DN2 (E85) Adjud - Focsani. Traficul fusese intrerupt total la iesirea din Adjud catre Titita, iar in continuare ramane restrictia pentru tonajul greu, respectiv al autoturismelor mai mari de 7,5 tone.- DN15 Borsec - Poiana Largului, pe raza comunei Poiana Teiului (intre kilometrii 237+800 de metri si 238+100 de metri);- DN11B Cozmeni - Targu Secuiesc, in zona localitatii Casinu Nou (kilometrul 23);- DN11B Targu Secuiesc - Cozmeni, in zona localitatii Valea Seaca (kilometrul 12);- DN7D Caineni - Perisani, pe tronsonul kilometric 15+830 - 15+900 de metri;- DN11, pe tronsoanele Bacau - Onesti (in zona localitatii Sanduleni) si Onesti - Targu Secuiesc (in zona localitatii Poiana Sarata).- DJ 116 Pangaresti - Oituz, pe raza localitatii Bahna, DJ 252B Racatau de Jos - Pincesti, DJ 117 Poduri - Berzunti si DJ 112A Targu Trotus - Tuta;- DJ 121 Targu Secuiesc - Covasna, intre localitatile Catalina si Imeni;- DJ 174A, pe raza localitatii Brosteni si DJ 177A, in zona localitatii Doroteia.- DJ 102I Valea Doftanei - Campina (kilometrul 34+200 de metri) si DJ 101S Valea Doftanei - Secaria (kilometrul 1+300 de metri).- Circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului este intrerupta pe raza localitatii Budila (judetul Brasov), dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de viituri. Pe aceasta sectie de cale ferata circula doar garniturile unui operator privat.- In judetul Valcea, din cauza aluviunilor de pe calea ferata, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 205 Babeni - Alunu (tronson pe care circula doar trenuri de marfa) este intrerupta la kilometrul feroviar 34+400 de metri.- In judetul Teleorman, pe magistrala 900 Timisoara - Bucuresti, la intrarea in statia CF Rosiori Nord dinspre Craiova, a avut loc un eveniment feroviar: patru vagoane ale unui marfar care transporta deseuri metalice au deraiat. Circulatia trenurilor pe magistrala sus-mentionata s-a reluat pe ambele sensuri insa, din cauza evenimentului, este intrerupta pe sectia de cale ferata 907 Rosiori Nord (Teleorman) - Costesti (Arges), tronson pe care se deplaseaza doar garniturile unui operator privat.Incepand de astazi, 1 iulie 2018, ora 11:00, circulatia rutiera pe tronsonul Piscu Negru - Balea Cascada (intre kilometrii 104 si 130+800 de metri) al DN7C Transfagarasan se redeschide pentru toate categoriile de autovehicule.Conducatorii auto sunt sfatuiti sa circule prudent si sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere, avand in vedere instabilitatea atmosferica ce duce la aparitia fenomenelor meteorologice spontane care afecteaza vizibilitatea.Pentru a permite desfasurarea unei competitii automobilistice (Raliul Domanului),astazi, 1 iulie 2018, in intervalul orar 08.00:20.00, pe sectorul kilometric 43 - 51, intre intre Resita si Carasova, judetul Caras-Severin.