Trafic oprit pe trei drumuri nationale si sase judetene, din cauza ploilor

Astfel, pe trei tronsoane de drumuri nationale circulatia este intrerupta. Este vorba de DN11B Targu Secuiesc - Cozmeni, in zona localitatii Catrusa, judetul Covasna, de DN2H, in localitatea Milisauti, pe podul de pe raul Suceava, judetul Suceava si de DN 2L, in localitatea Soveja, judetul Vrancea.Drumurile judetene cu circulatia oprita sunt: DJ 177B, in localitatea Gemenea, judetul Suceava, DJ 209G, in localitatea Ulma (sat Nisipitu), judetul Suceava, DJ 176A, in localitatea Brodina de Sus, judetul Suceava, DJ 668A, intre localitatile Alunu si Prihodiste, judetul Hunedoara, DJ 705A Sarmizegetusa - Costesti, pe tronsonul cuprins intre Valea Alba si bariera de la intrarea pe drumul pietonal (aluviuni pe carosabil), in judetul Hunedoara si DJ 101T, intre localitatile Bertea si Lutu Rosu, judetul Prahova, unde singurul pod care era construit artizanal peste paraul Bertea a fost complet distrus.De asemenea, circulatia este ingreunata pe doua drumuri nationale. Este vorba de DN 12B, in zona localitatii Slanic-Moldova, acolo unde s-a surpat terasament pe o distanta de 100 metri, in judetul Bacau si pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, acolo unde, de asemenea, s-a surpat terasament pe o distanta de 30 metri, in judetul Neamt.Circulatia este restrictionata pe DN 17A, in localitatea Paltinu, judetul Suceava, unde exista restrictii de viteza (30 km/h) si de tonaj (maxim 7,5 tone), iar circulatia se desfasoara pe un singur fir, alternativ.In continuare, este intrerupta si circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului, pe raza localitatii Budila, din judetul Brasov, dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de viituri. Pe aceasta sectie de cale ferata circulau insa doar garniturile unui operator privat.