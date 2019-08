Trafic provocator, la inceput de weekend: Aglomeratie pe Autostrada Soarelui, dar si la granita cu Bulgaria

Ziare.

com

Astfel, circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, sambata dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, multi turisti incercand sa ajunga in Bulgaria. Si pe sensul de intrare in tara au crescut timpii de asteptare.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, turistii care ies din Romania asteapta circa 30 de minute, indiferent de categoria de vehicule care tranziteaza zona.De asemenea, cei care intra in Romania dinspre Bulgaria asteapta aproximativ 20 de minute la PTF Negru Voda."Nu sunt blocaje, dar in aceasta perioada este tranzitat de un numar mare de persoane si autoturisme si de aceea timpii de asteptare cresc", au transmis reprezentantii Garzii de Coasta.Sursa citata mentioneaza ca sunt timpi normali de asteptare peste tot la punctele de trecere a frontierei, asa ca recomanda tranzitarea tuturor punctelor existe la granita cu Bulgaria, respectiv Vama Veche, Ostrov, Negru Voda, Lipnita si Dobromir.Traficul rutier este aglomerat, sambata dimineata, si pe Autostrada Soarelui, in zona localitatii Drajna, judetul Calarasi, pe sensul catre litoral, in urma a doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. Nu sunt persoane ranite.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, doua accidente au avut loc pe A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre litoral, la kilometrul 101, in zona localitatii Drajna, judetul Calarasi.Patru vehicule au fost implicate in cele doua evenimente rutiere.La ora transmiterii acestei stiri, autoturismele sunt stationate pe banda de urgenta, insa in zona s-a format aglomeratie.Nu au fost persoane ranite.