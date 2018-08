Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, in acest weekend

Ziare.

Potrivit politistilor rutieri, se va permite accesul riveranilor pe Str. Rafael Sanzio si pe Str. Armeneasca, intre Str. Rafael Sanzio si Str. Arcului.Brigada Rutiera Bucuresti solicita conducatorilor de autovehicule sa evite deplasarea in zona, sa circule cu maxima atentie si sa respecte semnalele politistilor rutieri aflati in trafic pentru devierea acestuia.Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, traversarea strazii sa o faca pe la locurile semnalizate si marcate corespunzator ori la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de catre soferi.De asemenea, pentru buna desfasurare a evenimentului, in data de 4 august 2018, intre orele 21.30-22.30, se va restrictiona traficul rutier, gradual, in functie de desfasurarea evenimentului pe Calea Victoriei, tronsonul cuprins intre Piata George Enescu si Bd. Regina Elisabeta si pe Bd. Regina Elisabeta, tronsonul cuprins intre Str. Brezoianu si Bd. I.C. Bratianu si strazile care acced in acest tronson.- Bd. Nicolae Balcescu - Bd. Gheorghe Magheru - Bd. Lascar Catargiu;- Str. Buzesti - Str. Berzei - Splaiul Independentei.In perioada 4 - 5 august 2018 se va desfasura evenimentul cultural artistic denumit "Festivalul International de strada B-Fit in the Street", constand in spectacole de strada fixe si mobile.