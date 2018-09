Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala pana luni

Ziare.

In perioada 7 - 9 septembrie, Asociatia Culturala Metropolis, in parteneriat cu ARCUB, va organiza evenimentul cultural artistic "BalKaniK! Bucharest World Music Festival", pe Str. Tipografilor nr. 2D si Piata Gara Baneasa, constand in spectacole de muzica balcanica si expozitie de mestesuguri specifice.Potrivit Brigazii Rutiere, pentru buna desfasurare a evenimentului, in perioada 5 septembrie, ora 08:00 - 10 septembrie, ora 22:00, se va restrictiona traficul rutier in Piata Gara Baneasa si Str. Tipografilor, adiacenta Garii Baneasa, precum si pe banda I de circulatie de pe Str. Tipografilor, intre Piata Gara Baneasa si aleea de legatura.Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa evite deplasarea in zona in aceasta perioada si sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera.Pietonii trebuie sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila.