Un galatean a blocat un sens giratoriu ca sa-si pozeze masina (Video)

Barbatul a oprit masina pe banda din mijloc a sensului giratoriu, iar in spatele acesteia a pus un triunghi reflectorizant, astfel incat sa poata fi observat din timp de catre participantii la trafic care se apropie.In plus, a lasat autoturismul si pe una dintre liniile de tramvai care traverseaza rondoul, potrivit Digi24 Dupa ce s-a "instalat", barbatul s-a deplasat cativa metri mai departe de vehicul si a inceput sa il fotografieze.Iata incidentul, filmat de un martor la intreaga scena:Politia Rutiera a anuntat ca a demarat o ancheta in acest caz.Precizam ca potrivit Codului Rutier, oprirea si stationarea sunt interzise intr-o intersectie cu sens giratoriu sau pe linia de tramvai.