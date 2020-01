Va intoarceti de la munte? Politia recomanda rute alternative, ca sa nu stati ore in sir blocati in trafic

Ziare.

Avand in vedere aceasta situatie, politistii rutieri au stabilit si recomanda soferilor rute ocolitoare pentru evitarea DN 1 Valea Prahovei. In plus, politistii recomanda soferilor sa isi planifice calatoria din timp si sa ia in considerare atat rutele alternative, cat si intervalele orare, evitand perioadele in care se stie ca se merge bara la bara.Pentru DN 1 Brasov - Ploiesti - Bucuresti pot fi folosite ca alternative variantele:- DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti - Autostrada A3 - Bucuresti- DN 73 Rasnov - Campulung - Pitesti - A1 - BucurestiAlte variante pentru a evita aglomeratia:- DN 73 Rasnov - Campulung - DN 72A - Targoviste - DN 71 - Bucuresti- DN 71 Sinaia - Targoviste - Bucuresti