Vizibilitate scazuta sub 100 de metri pe Autostrada Bucuresti - Constanta din cauza ploii torentiale. Sase masini s-au ciocnit - UPDATE

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca duminica seara, pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta ploua torential pe tronsoanele kilometrice 65-143 si 160-212.Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea a scazut sub 100 de metri, viteza de deplasare fiind astfel mult scazuta, motiv pentru care in anumite zone se circula cu dificultate, iar valorile de trafic au crescut.Politistii rutieri le recomanda soferilor sa adapteze viteza la conditiile meteo-rutiere, existand risc ridicat de acvaplanare, sa foloseasca sistemele de semnalizare, iluminare si curatare a parbrizului, sa pastreze in mers distanta de siguranta fata de autovehiculul dinainte si sa circule cu foarte mare atentie, pentru a nu fi implicati in producerea de accidente rutiere - Coloane de masini pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Bucuresti, in urma unui accident in care au fost implicate sase autoturismeCirculatia pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Bucuresti, se desfasoara cu dificultate, duminica seara, in urma unui accident in care au fost implicate sase autoturisme, anunta Infotrafic.Conform Centrului Infotrafic, pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, la kilometrul 190, pe sensul de mers catre Capitala, s-a produs o coliziune fata-spate intre sase autoturisme, ca urmare a nepastrarii distantei de siguranta.In urma impactului o persoana a fost ranita usor.Circulatia rutiera este blocata pe banda a doua, traficul fiind dirijat pe prima banda si cea de urgenta, iar in zona s-au format coloane de autoturisme de aproximativ trei kilometri.