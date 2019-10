11 evenimente mari in Bucuresti - se anunta restrictii de trafic, in weekend

Ziare.

Printre adunarile publice organizate in acest sfarsit de saptamana se numara Bucharest Marathon, Festivalul FEST (in) pe Bulevard - 2019, Salonul Auto Bucuresti 2019 sau mitingul unui partid politic, care va avea loc la Romexpo.Astfel, in vederea organizarii evenimentului sportiv, Bucharest Marathon, in perioada 12-13 octombrie, traficul rutier se va restrictiona, dupa cum urmeaza: sambata, 12 octombrie, intre orele 06:30 - 19:00, iar duminica, 13 octombrie, intre orele 06:30 - 17:30, fiind vizate B-dul Unirii, bretelele adiacente Pietei Constitutiei si b-dul Libertatii, pe anumite portiuni.Restrictiile rutiere aprobate sunt urmatoarele:- B-dul Unirii (ambele sensuri), intre B-dul Libertatii si B-dul I.C.Bratianu si bretelele adiacente Pietei Constitutiei, intre orele 06-30 - 19.00;- B-dul Libertatii, intre Calea 13 Septembrie si B-dul Natiunile Unite intre orele 07.00 - 19.00;- B-dul Libertatii (benzile 2 si 3), intre B-dul Natiunile Unite si Calea 13 Septembrie, intre orele 07.00 - 19.00;-B-dul Libertatii, intre breteaua Parchetului General si Ministerul de Finante incepand cu orele 16.00 - pana la orele 17.30 a zilei de 13 octombrie 2019;- B-dul Libertatii, intre B-dul Natiunile Unite si Splaiul Independentei (ambele sensuri) incepand cu orele 18.00 - pana la orele 15.00 a zilei de 13 octombrie 2019;- B-dul Libertatii, intre Bd. Natiunile Unite si breteaua Parchetului General (banda 2 si 3) incepand cu orele 18.00 - pana la orele 17.30 a zilei de 13 octombrie 2019.- Incepand cu ora 04.00 se va face delimitarea culoarelor sportive si cele pentru urgente cu garduri si banda de catre organizator, fara inchiderea traficului rutier;- Bd. Unirii (ambele sensuri) intre Bd. Libertatii si Bd. I.C.Bratianu si bretelele adiacente Pietei Constitutiei, intre orele 06-30 - 17.30;-Bd. Libertatii intre Calea 13 Septembrie si Bd. Natiunile Unite intre orele 06.30 - 17.30;- Bd. Libertatii intre Bd. Natiunile Unite si Calea 13 Septembrie (benzile 2 si 3) intre orele 06.30 - 17.30;-Pe traseele curselor de 10 Km, 21 Km, 42 Km si pe strazile care acced in acestea in intervalul orar07.30 - 17.00.Arterele de circulatie vor fi redeschise traficului rutier secvential, in functie de pozitia ultimului alergator care se incadreaza in timpul regulamentar de concurs.A.G.