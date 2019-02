25 de persoane acuzate de trafic de minori au fost achitate: Dupa 9 ani de proces, faptele s-au prescris

Ziare.

Procesul judecat la Tribunalul Harghita s-a incheiat prin decizia din 12 februarie, dupa aproape noua ani si zeci de termene.Magistratii au admis schimbarea incadrarii juridice a faptelor din "constituire a unui grup de criminalitate organizata", fapta prevazuta de Legea nr. 39/2003, privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate in "constituirea unui grup infractional organizat", fapta prevazuta de art. 367 din Codul Penal.Daca in primul caz, fapta se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani, in cazul al doilea, pedepsa este cuprinsa intre 1 si 5 ani.Cele 25 de persoane au fost acuzate de trafic de minori, spalare de bani si constituire a unui grup de criminalitate organizata, iar unii dintre ei si pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor.In plus, instanta a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor inculpatilor.Doar la Tribunalul Harghita, dosarul cunoscut opiniei publice sub numele "Europa" a avut 53 de termene, dupa ce a ajuns aici, in februarie 2013.Cazul a facut mare valva in 2010, cand peste 160 de copii de etnie rroma dusi la cersit in Marea Britanie au fost identificati de autoritatile judiciare romane si britanice, care au semnat un acord pentru constituirea unei echipe comune de investigatii pentru capturarea traficantilor, aceasta actiune derulandu-se la Tandarei, in Ialomita.In cadrul operatiunii numita "Europa" au fost efectuate zeci de perchezitii domiciliare, la care au participat si ofiteri din cadrul Metropolitan Police si specialisti Europol.Potrivit anchetatorilor, membrii gruparii infractionale organizate recrutau minori de etnie rroma, pe care ii treceau fraudulos frontiera spre Marea Britanie, unde ii exploatau, obligandu-i sa cerseasca sau sa comita infractiuni stradale.Racolarea minorilor se realiza din mediul comunitatilor rrome sarace, membrii gruparii ocupandu-se de cazarea si transportul acestora, procurarea documentelor de calatorie si a banilor necesari, precum si de organizarea si supravegherea activitatii infractionale din Marea Britanie si gestionarea sumelor de bani obtinute din exploatarea victimelor.Au fost identificate, in 2010, peste 168 de victime minore, cu varste cuprinse intre 7 si 15 ani.Procurorii DIICOT au colaborat in aceasta cauza, la acea vreme, cu autoritatile judiciare britanice, fiind organizate mai multe intalniri de lucru, sub coordonarea Eurojust. In anul 2008, in cadrul operatiunii "Europa", avand in vedere complexitatea cauzei, a fost semnat un acord intre autoritatile judiciare romane si cele britanice, pentru constituirea unei echipe comune de investigatie.