A inceput ninsoarea: Masini blocate pe un drum din Sinaia, trafic ingreunat pe A1 si A2

Pe toata lungimea autostrazilor A 1 si A 2 se circula in conditii de vant, carosabil umed, pe alocuri apa.In judetul Prahova, autoritatile au inchis drumul care duce catre Cota 1400. Anterior, 15-20 de autoturisme au ramas blocate in zona, intervenind autoritatile locale.Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca nu sunt drumuri nationale sau judetene cu circulatia intrerupta din cauza conditiilor meteo nefavorabile si nici nu au fost instituite restrictii de tonaj."In judetul Prahova, din pricina viscolului, traficul rutier pe DC134 Sinaia - Cota 1400 a fost oprit", a transmis IGPR.Potrivit IGPR, in rest, situatia traficului se prezinta astfel:- in judetul Harghita, pe DN 13B, intre localitatile Bucin si Praid se circula conditii de iarna, se actioneaza cu material antiderapant;- in judetul Suceava, pe DN 17, in zona localitatii Poiana Stampei (Pasul Tihuta), din cauza precipitatiilor sub forma de ninsoare si a carosabilului alunecos, traficul rutier se desfasoara ingreunat. Se actioneaza cu material antiderapant;- in judetul Bistrita-Nasaud, traficul se desfasoara in conditiile unui carosabil umed, fara precipitatii sub forma de ninsoare;- in judetul Bihor, pe DN 75 Baita - Vartop, s-a depus un strat de zapada de 3-5 cm. Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna. Se actioneaza cu material antiderapant;- in judetul Covasna, pe DN 13E, kilometrii 74-81, intre localitatile Zagon - Barcani, se circula in conditii de iarna, zapada este batatorita, cu un strat de 2-3 cm. Se actioneaza cu material antiderapant;- in judetul Maramures, pe DN 18, in zona localitatii Borsa, sunt precipitatii sub forma de lapovita, carosabilul fiind umed;- in judetul Constanta, din cauza vantului puternic, au fost oprite manevrele in Portul Midia si in Bara Sulina.Se circula in conditii de iarna si pe Valea Oltului, adica pe DN7, la km 230, pe raza localitatii Caineni, judetul Valcea, limita cu judetul Sibiu.Meteorologii au emis mai multe avertizari de tip cod galben si portocaliu privind intensificari ale vantului, ninsori si viscol, acestea intrand in vigoare miercuri, in cea mai mare parte a tarii.De asemenea, de miercuri seara, in zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita, Arges, Brasov, Buzau, precum si in Braila, Ialomita, Calarasi si Tulcea va fi cod rosu de viscol puternic, care reduce vizibilitatea, chiar spre zero.