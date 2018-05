Accident grav pe A1, provocat de un sofer beat si fara permis: Patru persoane au fost ranite

Ziare.

com

Potrivit Politiei Sibiu, accidentul a avut loc pe A1, la kilometru 253 al autostrazii, in zona iesirii spre localitatea Ocna Sibiului, unde soferul unui autoturism nu s-a asigurat la trecerea de pe banda de urgenta pe prima banda, iar masina s-a izbit cu o autoutilitara care circula regulamentar.In urma impactului, au fost ranite patru persoane - cei doi soferi si doi barbati care erau pasageri in autoutilitara. Toate cele patru victime , intre care un cetatean bulgar in varsta de 44 de ani, au rani usoare si au fost transportate la spital.Politistii spun ca soferul vinovat de producerea accidentului nu are permis de conducere si era baut, avand o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat.Traficul pe autostrada , in zona producerii accidentului, este ingreunat la aceasta ora.