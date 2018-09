Aglomeratie mare pe Valea Prahovei si Autostrada Soarelui. Sunt cozi de trei ore si la Vama Nadlac

Cozi si la vama Nadlac II. Soferii asteapta peste trei ore pentru a iesi din tara

Potrivit Centrului Infotrafic, la aceasta ora valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1 Valea Prahovei, intre Nistoresti si Comarnic, pe tronsonul kilometric 103 si 105, din cauza numarului mare de autoturisme care se deplaseaza catre statiunile montane.De asemenea, se circula in conditii de aglomeratie si pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, unde au avut loc sambata dimineata mai multe tamponari, fara restrictii de circulatie insa, autovehiculele fiind scoase de politia rutiera pe banda de urgenta.La aceasta ora, cele mai ridicate valori de trafic sunt la kilometrului 67, in zona localitatii Lehliu Gara, judetul Calarasi, unde a avut loc un accident rutier intre 4 autoturisme, ca urmare a nepastrarii distantei de siguranta. Nu au rezultat victime si nu sunt blocate benzile de circulatie, insa in urma evenimentului s-a format o coloana de autoturisme de aproximativ 3 kilometri, care se deplaseaza cu viteza redusa.Timpii de asteptare la vama Nadlac II, din judetul Arad, au crescut, sambata, la peste trei ore, pe sensul de iesire din tara, astfel ca s-a format o coloana de masini care se intinde pe mai multi kilometri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit aplicatiei de monitorizare a traficului la granita, realizata de Politia de Frontiera, timpii de asteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad, au crescut, sambata, la 180 de minute, pe sensul de iesire din tara pentru masini. Astfel, s-a format o coloana de autoturisme care se intinde pe mai multi kilometri.De asemenea, la vama Nadlac I, soferii asteapta pentru verificarea documentelor aproximativ 60 de minute, fiind deschise patru artere pe sensul de iesire din tara.Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Sorina Tocaciu, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca se lucreaza la capacitate maxima la vama Nadlac II."Se lucreaza pe sapte artere la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, pe sensul de iesire din tara, care este cel mai tranzitat punct. In ultimele 24 de ore, au tranzitat vama Nadlac aproximativ 8.200 de autoturisme si 34.000 de persoane", a afirmat Sorina Tocaciu.Potrivit reprezentantilor Politiei de Frontiera Arad, timpii de asteptare au crescut la vama Nadlac II pentru ca romanii se intorc la munca in strainatate, dupa concediul petrecut in Romania.Politia de Frontiera recomanda verificarea timpilor de asteptare pe aplicatia online, de pe site-ul politiei de frontiera , si folosirea punctelor alternative de trecere in zona, pentru ca soferii sa evite aglomeratia.