Aglomeratie pe Valea Prahovei, pe sensul de mers spre munte

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de aglomeratie, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza spre munte, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, intre localitatile Nistoresti si Comarnic, intre Sinaia si Busteni si in zona statiunii Predeal.Deplasarea se face in coloana, cu viteza de 10-20 kilometri pe ora.Pe sensul opus, respectiv cel de coborare spre Ploiesti, nu sunt probleme majore de fluenta a traficului momentan.Soferii sunt sfatuiti sa sporeasca atentia la volan, sa respecte indicatiile politistilor rutieri prezenti la fata locului pentru dirijarea circulatiei si sa nu se angajeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.