Atentie cum circulati pe Autostrada Soarelui! Placile de beton s-au ridicat, zona este restrictionata

Motivul: placile de beton din care este facuta aceasta zona din autostrada s-au ridicat si drumul nu mai este circulabil. Potrivit Digi24, placile sunt ridicate circa jumatate de metru.Autoritatile sustin ca zona restrictionata este semnalizata cu balize si sageti luminoase si ca lucrarile de reparatii se vor executa in cursul zilei de sambata.La aceasta ora valorile de trafic sunt reduse pe Autostrada Soarelui, precizeaza Infotrafic, insa este de asteptat ca sambata sa creasca substantial, avand in vedere intrarea in minivacanta de trei zile si vremea buna care se anunta in aceasta perioada pe Litoral.