Atentie, se filmeaza! Trafic restrictionat in weekend, in mai multe zone in Capitala

Conform sursei citate, amenajarea zonei se va face sambata, incepand cu ora 04:00, urmand sa fie amplasate doua macarale de mare tonaj pe Splaiul Independentei pe benzile II si III de circulatie, ambele sensuri.Pentru buna desfasurare a evenimentului, in zilele de 16 si 17 noiembrie, intre orele 07:00 - 17:00 se va restrictiona traficul rutier pe urmatoarele artere de circulatie:- Splaiul Independentei, tronsonul dintre Soseaua Virtutii si Soseaua Cotroceni, permitandu-se accesul riveranilor pe banda I de circulatie pana la Strada Alexandru Borneanu si in continuare pe Strada Economu Cezarescu si Bulevardul Vasile Milea, sensul catre Bulevardul Iuliu Maniu. Pe strazile Alexandru Borneanu si Economu Cezarescu va fi instituit si semnalizat temporar sens unic de circulatie, dinspre Splaiul Independentei catre Bulevardul Vasile Milea;- Splaiul Independentei, intre Strada Constantin Noica si Strada General Petre Popovat, se permite accesul riveranilor pe banda I de circulatie pana la breteaua acces Carrefour de pe Splaiul Independentei, totodata se restrictioneaza aleea de iesire a aceleasi bretele;- Bulevardul Vasile Milea, intre Bulevardul Iuliu Maniu si Splaiul Independentei, ambele sensuri de circulatie;- Soseaua Grozavesti, traficul rutier va fi redirectionat catre Pasajul Basarab, fara a se permite coborarea catre Bulevardul Regiei;- Soseaua Orhideelor, intre Bulevardul Regiei si Splaiul Independentei. Totodata breteaua Regie a Pasajului Basarab va fi directionata catre Bulevardul Regiei.Rute alternative propuse sunt Calea Giulesti - Calea Plevnei - Strada Constantin Noica; Calea Grivitei - Pod Grant - Soseaua Virtutii - Bulevardul Iuliu Maniu; Bulevardul Iuliu Maniu - Soseaua Cotroceni - Strada Constantin Noica - Strada Mircea Vulcanescu - Strada Garii de Nord - Calea Grivitei.Traficul rutier va fi restrictionat pe strazile care intersecteaza si acced in perimetrul restrictionat.Politia rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa evite deplasarea in zona si sa respecte semnalele politistilor rutieri.Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, traversarea strazii sa o faca pe la locurile semnalizate si marcate corespunzator ori la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de catre soferi, precizeaza sursa citata.