Traficul rutier este oprit pe Valea Prahovei, in Comarnic, din cauza ploii torentiale (Video) UPDATE

Politia a recomandat rute alternative

Ziare.

com

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 1, la kilometrul 107 +700 de metri, in Comarnic, judetul Prahova, circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers, din cauza ploilor abundente din ultimele ore, care au dus la strangerea de aluviuni pe carosabil, potrivit Mediafax.Sursa citata arata ca s-au format astfel coloane de autoturisme intre Sinaia si Comarnic pe sensul de mers catre Capitala si intre Nistoresti si Comarnic pe sensul de mers catre munte.Mai multe echipaje de politie, pompieri si ale CNAIR intervin in zona pentru degajarea totala a drumului si reluarea traficului in conditii normale.Traficul rutier se desfasura cu dificultate, duminica dimineata, pe DN1 - Valea Prahovei, din cauza numarului mare de turisti care pleaca din statiunile montane si se indreapta spre Capitala. Politistii recomanda rute alternative.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, din cauza numarului mare de autovehicule care se merg dinspre munte catre Capitala, valorile de trafic sunt intense pe DN 1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, iar in statiunea Busteni vizibilitatea este scazuta deoarece ploua torential la ora transmiterii acestei stiri.Pentru evitarea aglomeratiei, politistii rutieri recomanda rute ocolitoare. Astfel, cei care vin dinspre Brasov pot merge pe DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, A3 Ploiesti - Bucuresti; iar turistii care vin din zona Bran - Moieciu pot alege ruta DN73 - DN72A - DN 71 - DN7, respectiv traseul Brasov - Valea Mare-Pravat - Stoenesti - Targoviste - Baldana - Bucuresti sau DN73 - A1, respectiv Brasov - Pitesti - Bucuresti.Politistii le recomanda soferilor sa circule cu foarte mare atentie, sa nu efectueze depasiri riscante, sa mentina o distanta corespunzatoare fata de autovehiculul din fata, pentru a putea frana in conditii de siguranta si sa respecte cu strictete indicatiile politistilor rutieri prezenti la fata locului pentru fluidizarea circulatiei.