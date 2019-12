Atentie, soferi! Aglomeratie pe DN1 - se circula in coloana in mai multe statiuni

Ziare.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se circula in coloana pe raza statiunilor Predeal, Azuga si Busteni, in ambele sensuri, dar si pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova, pe sensul de deplasare catre Brasov.Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului.Pe DN 1A, de la km 138, in localitatea Valea Popii, la km 160 ninsoare este slaba, vantul moderat, partea carosabila umeda, iar pe alocuri cu zapada framantata de 0-1 cm. Se actioneaza cu materiale antiderapante.Traficul este redus la acest moment.Soferii sunt sfatuiti sa respecte indicatiile politistilor, sa adapteze viteza conditiilor de trafic si de drum, sa nu se angajeze in depasirea coloanelor de autovehicule, sa manifeste respect pentru ceilalti participanti la trafic, asigurandu-se corespunzator inaintea efectuarii oricarei manevre de schimbare a directiei, semnalizand totodata aceasta intentie.A.G.