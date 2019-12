Atentie, soferi! Ceata densa pe A2, A4 si drumurile din 9 judete

Ziare.

Centrul Infotrafic anunta ca vizibilitatea este diminuata pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Alba, Braila, Calarasi, Cluj, Constanta, Harghita, Ialomita, Mures si Tulcea.De asemenea, se circula cu dificultate din cauza cetii pe Autostrada A2 intre kilometrii 135 - 210 (Fetesti - Constanta) si pe Autostrada A4 Ovidiu - Agigea."Conducatorii auto sunt sfatuiti circule cu viteza redusa, sa evite implicarea in manevre care se pot dovedi riscante in conditii de vizibilitate scazuta si sa foloseasca luminile de ceata din dotarea autovehiculelor", a transmis Centrul Infotrafic.Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben de ceata, unele valabile pana la miezul noptii, altele pana la ora 02:00.