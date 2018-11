Atentie, soferi! Cod galben de ceata pentru 16 judete in aceasta noapte

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting valabila de la ora 23:00 pana la ora 2:30, pentru judetele Ialomita, Arges (zona joasa), Prahova (zona joasa), Giurgiu, Braila, Dambovita (zona joasa), Buzau (zona joasa), Teleorman, Ilfov si Calarasi, unde local va fi ceata care reduce vizibilitatea sub 200 de metri.O alta atentionare, valabila in acelasi interval orar, a fost emis pentru judetul Gorj: Targu Jiu, Rovinari, Bumbesti-Jiu, Targu Carbunesti, Turceni, Balteni, Matasari, Balesti, Plopsoru, Runcu, Tantareni, Ticleni, Dragutesti, Scoarta, Aninoasa, Pestisani, Farcasesti, Negomir, Slivilesti, Danesti, Borascu, Urdari, Bolbosi, Stanesti, Branesti, Dragotesti, Telesti, Ionesti, Balanesti, Godinesti, Turcinesti, Calnic, Lelesti, Ciuperceni, Arcani. In aceste zone se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri.De asemenea, tot intre orele 23:00 si 2:30 vor fi sub cod galben de ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri judetul Brasov (Rupea, Hoghiz, Jibert, Homorod, Bunesti, Ungra), judetul Harghita (Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sarmas, Lazarea, Galautas, Subcetate, Voslabeni) si judetul Mures (Sighisoara, Albesti, Danes, Vanatori, Apold, Nades, Saschiz).Luni seara, meteorologii au emis o atentionare nowcasting valabila intre orele 21:50 si 2:30 pentru judetele Constanta si Tulcea, unde se va semnala ceata care determina local scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.