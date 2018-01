Atentie, soferi! Doua drumuri nationale sunt inchise din cauza viscolului iar pe altele se circula greu

Ziare.

Totodata, mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, anunta CNAIR, care precizeaza ca unele drumuri au fost blocate de sutocamioane neechipate corespunzator, ceea ce a ingreunat interventia drumarilor."La aceasta ora, din cauza fenomenelor meteorologice sunt inchise circulatiei doua sectoare de drumuri nationale si anume: - DN 67C, intre Novaci si Ranca, judetul Gorj inchis din cauza viscolului; - DN 11C intre Targu Secuiesc si Bixad inchis din cauza caderilor de copaci pe partea carosabila", precizeaza CNAIR.De asemenea, sunt acoperite cu straturi de 1-3 cm de zapada mai multe sectoare de drumuri nationale:In aceeassi situatie se afla si:"Precizam ca la aceasta ora reprezentantii CNAIR SA actioneaza in toate zonele afectate, punand accent pe sectoarele de drum in rampa si in panta, pentru a evita eventuale blocaje. Avand in vedere fenomenele meteorologice din aceasta perioada CNAIR SA face din nou apel la conducatorii auto, sa aiba autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate", adauga CNAIR.Institutia subliniaza ca anumite sectoare de drum au fost blocate de autocamioane neechipate corespunzator si au ingreunat interventia drumarilor in timp util.