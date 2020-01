Atentie soferi! E aglomeratie in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, se circula in coloana

Ziare.

com

"Valorile de trafic au inceput sa creasca pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova, unde se circula in coloana pe sensul de urcare spre Brasov, intre kilometrii 101 - 107, precum si in zona centurii Sinaia, pe tronsonul kilometric 123 + 500 de metri - 125 + 800 de metri, si, de asemenea, in acelasi sens de deplasare, intre kilometrii 128 si 131, pe raza statiunii Busteni", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Se circula in conditii de aglomeratie si pe tronsonul kilometric 92+600 de metri - 95+600 de metri, pe sensul catre Brasov al DN 1, pe raza localitatii Cornu.Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului.Soferii sunt sfatuiti sa respecte indicatiile politistilor, sa adapteze viteza conditiilor de trafic si de drum, sa nu se angajeze in depasirea coloanelor de autovehicule, sa manifeste respect pentru ceilalti participanti la trafic, asigurandu-se corespunzator inaintea efectuarii oricarei manevre de schimbare a directiei, semnalizand totodata aceasta intentie.De asemenea, se recomanda folosirea rutelor alternative.