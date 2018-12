Atentie, soferi! E aglomeratie mare pe Valea Prahovei

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic, se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov pe sensul de urcare spre munte, pe raza localitatii Comarnic, intre kilometrii 102 - 107, si pe raza statiunii Busteni, intre kilometrii 129 si 131.Pe celelalte artere rutiere principale, precum Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti si DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu, nu sunt semnalate probleme de fluenta.Soferii sunt sfatuiti sa circule cu viteza adaptata conditiilor de trafic, sa respecte indicatiile politistilor rutieri aflati in teren pentru dirijarea circulatiei, sa nu se angajeze in efectuarea unor depasiri riscante si sa evite sa aiba alte preocupari de natura a le distrage atentia de la condus.