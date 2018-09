Atentie, soferi! E aglomeratie mare pe Valea Prahovei si in statiunea Bran

Ziare.

com

Astfe, circulatia este intensa pe DN 1, intre Predeal si Sinaia, pe directia Brasov - Bucuresti si, de asemenea, pe DN 73, in statiunea Bran, pe sensul de deplasare Moeciu de Jos - Rasnov, precum si in Tohanu Nou, pe sensul de mers opus.Pe restul soselelor de viteza nu sunt momentan probleme semnificative de fluenta.Soferii sunt sfatuiti sa pastreze in mers o distanta suficient de mare pentru a putea frana in conditii de siguranta, sa nu faca depasiri ricante, sa respecte indicatiile politistilor rutieri prezenti la fata locului pentru fluidizarea circulatiei si sa manifeste o conduita preventiva in trafic.