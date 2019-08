Atentie, soferi! E aglomeratie pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre litoral

Ziare.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca pe anumite tronsoane se circula in coloana."Pentru prevenirea producerii unor accidente de circulatie, le recomandam conducatorilor auto sa mareasca distanta in mers intre autovehicule, sa foloseasca luminile de intalnire si sa nu se angajeze in depasiri riscante.De asemenea, ii sfatuim pe cei care incheie coloane de autovehicule care incetinesc sau opresc brusc sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe soferii care se apropie din spate sa reduca din timp viteza", se arata intr-un comunicat al Politiei