Atentie soferi! E aglomeratie pe Valea Prahovei si pe drumurile de pe litoral

Ziare.

com

Valorile de trafic sunt ridicate si in statiunea Busteni, pe o distanta de aproximativ trei kilometri, pe sensul de mers catre munte, se mai arata in comunicat.Pentru evitarea aglomeratiei, soferii care se intorc de la munte pot folosi rutele ocolitoare: dinspre Brasov - DN 1A Sacele - Cheia - Ploiesti, A3 Ploiesti - Bucuresti; din zona Bran - Moieciu: DN 73 - DN 72A - DN 71 - DN 7, traseul Brasov - Valea Mare-Pravat - Stoenesti - Targoviste - Baldana - Bucuresti sau DN 73 - A1, pe ruta Brasov - Pitesti - Bucuresti.De asemenea, se circula in conditii de aglomeratie si pe litoralul Marii Negre, in Eforie Nord, judetul Constanta, unde s-au format coloane de autovehicule pe ambele sensuri de mers ale DN 39, in Agigea, pe directia Eforie - Constanta.