Atentie, soferi! E ceata densa pe drumuri din 17 judete si Bucuresti

Ziare.

com

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia este ingreunata din cauza cetii dense pe mai multe drumuri din judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis, Hunedoara, Cluj, Bistrita - Nasaud, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman si municipiul Bucuresti.Reprezentantii Politiei sustin ca vizibilitatea a scazut sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri.De asemenea, in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 100 de metri, se circula si pe autostrazile A3 Turda - Bors, A10 Sebes - Turda, A1 Bucuresti - Pitesti, la intrarea in Capitala, si A2 Bucuresti - Constanta, pe tronsonul kilometric 12-64.Soferii sunt sfatuiti sa reduca viteza, sa mareasca distanta in mers fata de masinile din fata si sa foloseasca corespunzator luminile.