Atentie, soferi! Este ceata densa pe Autostrada Soarelui si pe A 4

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Fetesti - Constanta (intre kilometrii 144 si 212) se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind redusa sub 50 de metri.De asemenea, pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea se circula in aceleasi conditii.Astfel, soferii sunt sfatuiti sa conduca prudent, sa utilizeze luminile de intalnire si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte