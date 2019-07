Atentie, soferi! Ploua si se circula in coloana pe DN 1, pe sensul spre Brasov

Ziare.

com

Potrivit Politiei Judetene Prahova, pe DN 1 traficul s-a intensificat pe directia catre Brasov.Astfel, in zona montana circulatia se desfasoara in coloana pe sensul Bucuresti - Comarnic, intre km 104+500 si 106, in zona Comarnic si intre km 128+500 si km 131 Busteni, iar pe sensul de coborare intre km 132 si km 131 Busteni.In ambele zone, coloana este in miscare, precizeaza Politia Prahova.In zona ploua usor, iar politistii actioneaza pentru fluidizarea traficului.