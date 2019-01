Atentie, soferi! Poleiul a inchis circulatia pe doua sectoare de autostrada

Ziare.

Potrivit CNAIR, sambata dimineata, din cauza poleiului, este interzis accesul tuturor categoriilor de autovehicule pe A2 intre Lehliu si Drajna, judetul Calarasi, si pe A3, intre Bucuresti si Centura Capitalei.Din aceleasi motive, autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 t nu pot circula pe DN 2B, intre localitatile Buzau- C.A. Rosetti-Vizireni, judetul Buzau, si pe DN 2C intre Costesti, judetul Buzau si Slobozia, judetul Ialomita.DN 67C, pe sectorul cuprins intre Novaci si Ranca, judetul Gorj, ramane inchis circulatiei, insa din cauza ninsorilor si a viscolului. Pe acest sector de drum este permisa doar circulatia controlata a autovehiculelor 4x4 sau care sunt echipate cu lanturi antiderapante, cu masa maxima autorizata mai mica de 7,5 t, care au fost surprinse in zona de codul galben de ninsori si viscol. Aceste vehicule sunt insotite de utilajele de deszapezire ale SDN Targu Jiu, atat la urcare cat si la coborare.In actiunile de deszapezire si de combatere a efectelor poleiului, au fost implicati in ultimele 12 ore peste 4.000 de oameni din directiile regionale si din centrala CNAIR, in teren, in baze si in comandamentele de iarna de la nivel local si central.