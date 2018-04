Atentie, soferi! Probleme in trafic la inceput de minivacanta de 1 mai

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic, pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, un tir incarcat cu lemne s-a rasturnat pe sensul de mers Deva catre Sibiu, ocupand banda a doua. Se circula pe prima banda, precum si pe cea de urgenta, fara ca valorile de trafic sa fie ridicate.Totodata, in judetul Caras-Severin, pe DN 58A, in apropierea localitatii Ezeris, circulatia rutiera este ingreunata, dupa ce un excavator a ramas imobilizat pe prima banda a sensului de mers Lugoj - Resita, ca urmare a unei defectiuni tehnice. Traficul va fi reluat vineri in conditii normale, dupa remedierea defectiunii si eliberarea drumului.In judetul Buzau, circulatia rutiera este oprita pe podul vechi, situat pe DN2, la iesirea din municipiul Buzau catre Ramnicu Sarat, pentru lucrari de reparatie. Traficul se desfasoara insa pe podul nou, prevazut cu cate o banda pe sens, circulatia fiind dirijata prin semafoare. De asemenea, pe acest pod, este instituita, vineri intre orele 10:00-22:00, sambata intre orele 8:00-18:00 si duminica in intervalul orar 12:00-22:00, restrictie pentru tonajul greu, respectiv al autoturismelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.Tot in judetul Buzau, exista restrictie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe DN10 Buzau - Brasov, ca urmare a alunecarilor de teren produse in zona.