Atentie, soferi! Restrictii pe A1 si A6

Potrivit Infotrafic, in intervalul orar 09:00-11:00, pe sensul catre Pitesti al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 43+500 de metri, vor avea loc lucrari de intretinere (montare parapet) . Din acest motiv, va fi afectata banda numarul doi, conform News.ro.De asemenea, lucrari de intretinere se vor realiza luni in intervalul orar 11:00 - 14:00, pe acelasi sens de mers, la kilometrul 49, fiind afectate banda de urgenta si banda de decelerare.De asemenea, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu - Deva, pe tronsonul kilometric 275+900 - 276+900 de metri (intre Aciliu si Apoldu de Jos, judetul Sibiu), se vor efectua lucrari de intretinere (asfaltare), pana luni, la ora 18.00.Din acest motiv, vor fi afectate banda de urgenta si banda numarul 1, conform Mediafax.Lucrari de intretinere (refacere marcaje) se realizeaza si pe tronsonul Traian Vuia - Balint (intre kilometrii 441 si 458, judetul Timis) al autostrazii A1, pe ambele cai de rulare.De asemenea, acelasi tip de lucrari se executa pe segmentul Balint - Lugoj (intre kilometrii 0 si 10+500 de metri) al autostrazii A6, pe ambele sensuri de deplasare. Lucrarile de pe cele doua tronsoane se vor incheia in jurul orei 18.00.Soferii care se deplaseaza pe aceste tronsoane sunt sfatuiti sa respecte regulile de circulatie, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile de drum si sa schimbe banda de rulare doar dupa ce au semnalizat si s-au asigurat in mod corespunzator.