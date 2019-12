Atentie, soferi! Se circula dificil pe drumurile din 18 judete si pe A2, din cauza cetii

Ziare.

Centrul Infotrafic anunta ca, vineri seara, se circula in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind diminuata pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Dambovita, Teleorman, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Constanta, Olt, Dolj, Bacau, Galati, Neamt, Vrancea, Vaslui, Alba, Cluj, Mures si Harghita.De asemenea, se circula in conditii de ceata densa, cu vizibilitate redusa chiar si sub 50 de metri, si pe tronsonul kilometric 10 (Bucuresti) - 190 (Medgidia) al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta.Conducatorii auto sunt sfatuiti circule cu viteza redusa, sa evite implicarea in manevre care se pot dovedi riscante in conditii de vizibilitate scazuta si sa foloseasca luminile de ceata din dotarea autovehiculelor.