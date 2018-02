Atentie, soferi! Se circula greu in mai multe judete din cauza ninsorilor si ploilor

Ziare.

com

Nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului.Se inregistreaza, insa, ninsori slabe in zonele inalte din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Bihor, Maramures, Alba si Suceava, lapovita in zona localitatii Stei din judetul Bihor si ploi in Muntenia si judetele Dolj, Olt, Caras-Severin, Bihor, Maramures, Salaj, Brasov, Mures, Neamt si Tulcea.Pentru reducerea riscului de implicare in accidente, cand carosabilul este umed, soferii sunt sfatuiti sa reduca viteza, sa fie atenti si sa nu bruscheze comenzile masinii.