Atentie, soferi! Se circula greu pe A1 si DN 1 din cauza apei de pe carosabil

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, pe DN 1 (kilometrul 339), la intrare in localitatea Apoldu de Sus, traficul este ingreunat din cauza aluviunilor.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca la fata locului a intervenit cu un echipaj de pompieri cu o autospeciala cu o motopompa."Exista apa si pamant pe carosabil in urma scurgerilor de aluviuni de pe versanti. (...) A fost afectata o portiune de aproximativ 100 de metri de carosabil", precizeaza ISU Sibiu.De asemenea, Centrul Infotrafic din cadrul IGPR a anuntat ca pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in zona kilometrului 274, pe directia de deplasare Sebes-Sibiu, din cauza apei acumulate pe carosabil dupa oploaie torentiala, s-a restrictionat circulatia pe banda de urgenta si pe prima banda.