Atentie, soferi! Se circula greu pe Autostrada Bucuresti - Pitesti din cauza ploii torentiale si a vantului

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, duminica, circulatia se desfasoara cu dificultate pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, intre kilometrii 49 si 120, deoarece ploua torential si vantul este puternic."Recomandam, astfel, conducatorilor auto ca, pe timpul ploii, fiecare manevra in trafic sa fie efectuata numai dupa o temeinica asigurare", transmit politistii.Potrivit acestora, "in situatia in care vizibilitatea in oglinzile autovehiculului este redusa din cauza stropilor de ploaie, folosirea luminilor de catre ceilalti conducatori auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers".Totodata, soferii sunt sfatuiti sa-si pastreze calmul la volan, sa circule cu atentie deosebit de sporita si sa adopte permanent o conduita preventiva la volan, pentru a putea evita producerea oricarui eveniment rutier. In 29 de judete din intreaga tara este cod galben de ploi si vant puternic , pana duminica la ora 23.00.