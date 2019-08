Atentie, soferi! Se circula in coloana intre Ploiesti si Brasov, atat pe DN1, cat si pe rutele alternative

Ziare.

"Pe DN1 Ploiesti - Brasov traficul rutier este intens catre zona montana, circulandu-se in coloana la Comarnic (de la km 100 pana la 106) si la Busteni (de la km 125 pana la 130 pe urcare si 138 pana la 132 pe coborare).Valori insemnate se inregistreaza si pe DJ 101R Breaza unde coloana este de aproximativ 4 kilometri catre Comarnic", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Pe DN 1 A este coloana in miscare de la km 102 Magurele pana la km 105 Coada Malului si de la km 106 Fagetul pana la kilometrul 111 intrare Valeni, precum si pe zona centrala a orasului.Politia recomanda conducatorilor auto sa circule cu atentie sporita si viteza redusa, sa nu faca depasiri riscante, sa se asigure la fiecare schimbare a directiei de mers si sa adopte permanent o conduita preventiva la volan, pentru a nu fi implicati in producerea de accidente rutiere.