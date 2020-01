Atentie, soferi! Se circula ingreunat de ceata in zeci de judete si pe A1, A2, A3 si A10

Ziare.

"Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 23 de judete ale tarii, respectiv Calarasi, Ilfov, Teleorman, Giurgiu (DN5 Daia - Bucuresti), Covasna, Harghita, Sibiu, Mures, Caras-Severin, Arad, Bihor, Braila, Timis, Hunedoara, Cluj, Bistrita - Nasaud, Bacau, Galati, Vrancea, Vaslui, Alba, Brasov, Olt (DN6 Caracal - Mihaesti, DN64 Caracal - Piatra si DN 54 Caracal - Corabia) si Dolj", anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.De asemenea, in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 100 de metri, se circula si pe autostrazile A3 Turda - Bors, A10 Sebes - Turda, A1 Bucuresti - Pitesti, la intrarea in Capitala si A2 Bucuresti - Constanta.Politistii recomanda soferilor sa reduca viteza, sa mareasca distanta in mers fata de vehiculele din fata si sa foloseasca corespunzator luminile.