Atentie, soferi! Sunt conditii de polei pe mai multe drumuri din noua judete

Este vorba despre judetele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova."Avand in vedere ca pe parcursul zilei sunt semnalate precipitatii mixte in majoritatea regiunilor, cu ninsori, ploi si lapovita, care vor forma depunerea de polei, le recomandam conducatorilor auto sa nu porneasca la drum daca nu au autovehiculele echipate cu anvelope de iarna, sa reduca semnificativ viteza, acordand o atentie sporita, sa pastreze in mers o distanta suficient de mare fata de vehiculele dinainte, sa nu efectueze depasiri riscante si sa nu franeze sau sa vireze brusc, utilizand, cu precadere, frana de motor", arata Centrul Infotrafic.La aceasta ora, nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile.In continuare, insa, din cauza conditiilor meteorologice neprielnice, mai sunt inregistrate drumuri judetene cu circulatia oprita in judetul Olt: DJ 544A Vartopu - Vadastrita, DJ 546E Oporelu - Miesti si DJ 679 Ghimpeteni - Valeni.