Atentie, soferi! Traficul pe DN1 e restrictionat iar pe DN7 e intrerupt

Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Prahova, pe DN1 la kilometrul 107+400 de metri (localitatea Comarnic), a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului doua persoane au fost ranite usor. Se circula pe un fir, alternativ dirijat de politisti. Se fac cercetari pentru a se stabili cauza producerii evenimentului.Anterior, politistii anuntau ca se circula in coloana pe Valea Prahovei, pe sensul de urcare spre munte.De asemenea, in judetul Sibiu, pe DN7 Ramnicu Valcea - Sibiu la kilometrul 241 (localitatea Lazaret), a avut loc un accident in care au fost implicate un autoturism si un autotren. In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor. Traficul rutier este blocat. Se fac cercetari pentru a se stabili cauza producerii evenimentului.